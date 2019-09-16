Пермское минприроды проверит сообщения об убийстве экс-чиновником охотничьих собак

Житель Пермского края заявил, что бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора расстрелял его четырех охотничьих собак. Обстоятельства гибели животных выясняет Минприроды Пермского края и правоохранительные органы.

Информация об убийстве собак появилась в сообществе «Охота Рыбалка Природа Охотничий билет» социальной сети ВКонтакте. По словам охотника, директор охотхозяйства «Глухарь» Виктор Усенко расстрелял животных, так как «собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться». Все животные были с датчиками слежения и родословной.

«Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Кроме того, хозяин животных написал заявление в полицию, правоохранительные органы также займутся расследованием инцидента.

«В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных – жителя города Лысьва 1975 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по фактам и выясняют все обстоятельства», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

До 2016 года Усенко занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

В январе 2019 года пермский чиновник незаконно убил во время зимней охоты спящего бурого медведя и четырех рысей.