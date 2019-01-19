СК начал проверку зимней охоты пермского чиновника на медведя

Следственные органы Пермского края начали доследственную проверку по факту незаконной зимней охоты на спящего бурого медведя, в которой участвовал чиновник из Кочевского района, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе проводится доследственная проверка», – сказали РИА «Новости» в СУ СКР.

По информации краевого издания «Местное время», глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин убили на охоте спящего бурого медведя и четырех рысей. Источник издания сообщил, что в запрещенной охоте Утробин и Илюшин участвовали дважды – прошлой зимой и этой, оба раза в 2018 году. При этом охота осуществлялась без получения лицензии на добычу рысей.

Пермский зоозащитник Георгий Ситников потребовал проверить законность обращения с оружием указанных лиц, а также работу охотинспекции. По его словам, произошедшее подпадает под ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») с отягчающими обстоятельствами. Ситников сообщил, что зоозащитники обратились в главное следственное управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

Добавим, в конце декабря в Иркутской области было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на медведя, в которой мог принимать участие губернатор региона Сергей Левченко. Видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает спящего медведя в берлоге, стала широко обсуждаться в канун Нового года. В Сети набирает популярность петиция с призывом к отставке Левченко с поста главы региона.