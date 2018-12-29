В сети набирает популярность петиция об отставке губернатора Левченко за убийство медведя

Интернет-пользователи призывают отправить Сергея Левченко в отставку с поста губернатора Иркутской области после публикации в Сети видеозаписи варварской охоты на медведя.

Автор опубликованной на сайте Change.org петиции Александр Солуков отметил, что на видео спящего в берлоге медведя жестоко убивают выстрелом в голову. Он назвал этот поступок бесчеловечным. «Мишка впал в зимнюю спячку, а подлые люди (хотя людьми мне сложно их назвать, скорее – человеческие особи) расстреляли его в упор», – пишет он.

Солуков подчеркнул, что такая агрессия и цинизм по отношению к животным недопустимы в наши дни. «Мы должны добиться наказания для губернатора и его подельников. Они должны ответить за убийство медведя», – написал он.

Составитель обращения призвал значительно ограничить «пережиток 19 века» – охоту; запретить охоту на медведей во всех регионах России, так как это животное является символом нашей страны. Кроме того, Солуков попросил генерального прокурора Юрия Чайку лично проверить видео охоты и предъявить Левченко законные обвинения.

«Отправить в отставку Сергея Левченко, бесчеловечные люди нам не нужны у власти», – добавил он, призвав повлиять на эту ужасную историю.

К моменту написания новости подписи под петицией поставили свыше 27,3 тыс. человек.

Видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает спящего медведя в берлоге, стала широко обсуждаться в канун Нового года. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.