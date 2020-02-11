МВД предложило фиксировать техосмотр на видео

В МВД предложили фиксировать на видео прохождение техосмотра транспортных средств, и возложить контроль за видеофиксацией на полицию.

«Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта [предусматривает] усовершенствование процедуры формирования системы технического осмотра, которая связана с введением видеофиксации прохождения технического осмотра, оформлением электронной диагностической карты, а также с возложением контроля за проведением технического осмотра на полицию», – говорится в пояснении к проекту нормативного правового акта, передает ТАСС.

Отмечается, что правила техосмотра регламентируют особенности оформления диагностических карт, присвоение им статуса действующих, архивных или аннулированных, отмечается специфика и сроки их хранения в информационной системе.

«В частности, устанавливаются возможные способы защиты данных электронных документов», – сказано в сообщении.

Также определяется порядок работы системы техосмотра с информационной системой обязательного страхования, порядок информационного и практического взаимодействия всех участников, задействованных в техосмотре.

Изменения планируется внести, чтобы исключить фальсификацию проведения техосмотра, обеспечить качественную проверку технического состояния автомобилей, снизить процент аварий на дорогах, которые происходят из-за неисправностей машин.

Проект нормативного правового акта планируется внедрить в июне 2020 года.

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором вводится штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.