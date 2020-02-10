Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с короновирусом – это только «верхушка айсберга», а дальше распространение заболевания может ускорится.

«Обнаружение даже небольшого числа случаев может указывать на более широкое распространение (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) в других странах. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может быть только верхушкой айсберга», – написал Гебрейесус в Twitter.

Он отметил, что особую обеспокоенность вызывают случаи передачи 2019-nCoV от людей, которые не посещали Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса закончится в апреле этого года.

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По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

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