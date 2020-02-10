Трамп предсказал сроки конца эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса закончится в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула американского лидера.

«По коронавирусу: люди думают, что он «уйдет в апреле» из-за «жары», - приводятся в сообщении пула слова Трампа на встрече с губернаторами, сообщает РИА «Новости».

Президент заявил, что у США «хорошее положение» для борьбы с коронавирусом. По данным американского санитарного ведомства, в США выявлены 12 случаев заболевания коронавирусом, эта цифра не менялась с прошлой недели. Еще 68 человек ждут результатов анализов. В 318 случаях заболевание не подтвердились.

По данным на понедельник, на материковой части КНР жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином пообещал впредь спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом.

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