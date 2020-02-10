ОБСЕ заявила о давлении на избирателей в ходе выборов в Азербайджане

Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала случаи давления на избирателей в ходе парламентских выборов в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

«У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии. Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Герасимова, «значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов».

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский заявил, что анеочередные парламентские выборы являются важным шагом для укрепления процесса реформ в Азербайджане.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии «Новый Азербайджан» в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.