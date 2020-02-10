Песков оценил вероятность обмена послами с Украиной

Говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», – цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что о кандидатурах на пост посла России на Украине «говорить преждевременно».

При этом он подчеркнул, что министр иностранных дел выражает готовность к обмену послами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России восстановить дипломатические отношения с Украиной.

Позднее в украинском министерстве иностранных дел заявили, что «заполнение вакантной должности» главы посольства в России в ближайшее время не планируется.

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