В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», – говорится в официальном ответе МИД на запрос «Украинских новостей».

В МИД также отметили, что пока не получали от российской стороны запросов на назначение посла, однако в случае получения Киев планирует действовать в соответствии с международной практикой.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России восстановить дипломатические отношения с Украиной, которые были окончательно разорваны в 2016 году.

«Конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения», – сказал он.

Ранее МИД Украины сообщал, что Киев согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет в настоящее время. О каких странах идет речь, не указывалось.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД