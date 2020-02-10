Лавров перечислил отличительные черты дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отличительные черты дипломатического работника.

На сайте МИД России опубликовано его поздравление с Днем дипломата.

Лавров считает, что для дипломатического работника обязательны патриотизм, честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что «в год 75-летия Великой Победы важно удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны».

В интервью «Российской газете» он рассказал о своих командировках, вызвавших «удовлетворение от реально проделанной работы».

Министр вспомнил Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы и минские договоренности.

Лавров рассказал, что на саммите G20 в Санкт-Петербурге в 2013 году возглавлявший США Барак Обама в перерыве попросил о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, так как было «невозможно терпеть ситуацию в Сирии» – тогда «уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан».

В ходе беседы президентов России и США «родилась инициатива о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия».

При этом Лавров отметил «проблему договороспособности», но заявил о намерении продолжать работу «со всеми нашими партнерами» и «добиваться выполнения всего, о чем договаривались».