Действия ЕС выходят за рамки практической политики, превращаясь в одержимость санкциями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что бизнес стран ЕС сам страдает от этих санкций – убытки «исчисляются многими десятками, если не сотнями миллиардов евро», пишет «Российская газета».

Лавров заявил, что на конфронтацию с Москвой Европу «настраивает небольшая, но очень агрессивная группа стран», которая требует сохранять санкции до реализации минских договоренностей. Такую «увязку» министр назвал «совершенно искусственной и абсурдной».

Этим пользуется Киев, срывая выполнение договоренностей. В результате санкции остаются, а сама Украина «получает некие дотации по линии западной помощи», передает РИА «Новости».

При этом «русофобское меньшинство спекулирует на принципе консенсуса», сказал он.

Лавров не считает, что ЕС сильно пострадает от Brexit, так как британцы «всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру», получая «экономические, торговые выгоды». В политическом плане Лондон «держался на дистанции», продвигая в ЕС свои интересы и интересы США.

России готова приветствовать изменения, если они позволят ЕС «укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии». Ларов отметил. что «Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было».

Напомним, посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что между Великобританией и ЕС к концу 2020 года можно ожидать «нового обострения на переговорах со взаимными обвинениями, а то и шантажом».

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