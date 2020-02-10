Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы ради репутации России и США

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно продлить хотя бы из соображений политической репутации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия, по его словам, рассматривает СНВ-3 как обязательный для продления договор, который должен сохранить «базу для практических действий», пишет «Российская газета».

Лавров призвал продлить договор, «чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности».

Он подчеркнул, что даже в случае согласия России, США и других стран обсудить новое соглашение, переговоры не завершатся «за несколько месяцев», так что нужно «иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3», передает РИА «Новости».

При этом американцы «до сих пор молчат», хотя Москва не раз указывала, что предлагает «продлить договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий».

Россия готова обсуждать учет в следующем договоре новых типов своих вооружений. В частности, речь идет об «Авангарде» и «Сармате». По словам министра, «остальное не подпадает под ограничения» СНВ-3, но «и на эту тему» Россия «готова разговаривать» в контексте «тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений».

Имеются в виду, например, выход США из договора по ПРО, американская концепция «быстрого глобального удара», отказ США от присоединения к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, намерения Вашингтона и Парижа вывести оружие в космос.

«Если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет», – заявил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что Китай не желает присоединяться к переговорам по ракетами средней и меньшей дальности, так как «у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США», а «по количественным характеристикам» Пекин «далек от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе». Москва не возражает против участия Пекина в переговорах, но «уговаривать не будет», пусть американцы «этим и занимаются», если считают нужным.

Лавров отметил, что «многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы», ведь есть Великобритания и Франция, Индия и Пакистан, «еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие».

Лавров рассказал, что устранение проблем в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона постоянно тормозится, хотя глава американского государства Дональд Трамп и говорит о желании сотрудничать.

Глава МИД России рассказал, что в ответ на «перечень проблем, неприемлемых действий» США, в число которых входят захват российской дипсобственности, «похищение россиян – Бута, Ярошенко, Селезнева, многих других», Вашингтон «отвечает, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела».

«Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили», – заявил Лавров, отметив, что «трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно».

В середине января Россия и США в Вене обсудиливозможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям России на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.

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