Россия и США обсудили вопрос контроля вооружений

Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, сообщили в Госдепе.

Кроме того, Москва и Вашингтон решили продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности и начать обсуждение на уровне экспертов по конкретным темам, передает ТАСС.

Делегацию России возглавил замглавы МИД страны Сергей Рябков, делегацию США – помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Госдеп отметил, что Форду даны «полномочия и функции заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности».

Стороны обсудили стратегическую политику России и США «как средство уменьшения недопонимания и неправильного восприятия ключевых вопросов безопасности». Обсуждались «арсеналы ядерного оружия», рассматривался вопрос «кризиса и стабильности в отношении гонки вооружений». Также Россия и США обсудили «потенциальное будущее контроля над вооружениями».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США.

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