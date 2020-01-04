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4 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...

Убийство Сулеймани поднимает ставки

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны, члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
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              2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

              «Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооружениях   4 января 2020, 09:20
              Фото: mil.ru
              Текст: Артём Филиппов

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              Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ?

              5 февраля 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (или иначе СНВ-3) – последнее соглашение в сфере контроля над вооружениями между США и Россией, которое в настоящее время висит на волоске. Именно с этой точки зрения 2020 год имеет особое значение для сохранения глобального контроля над гонкой ядерных вооружений в условиях, когда практически все его ключевые элементы эпохи холодной войны находятся под угрозой. Это будет год решающих переговоров по данной теме. Каковы же основные позиции США и России, двух стран, от которых зависит: выпадет ли еще один кирпичик из пошатнувшейся стены ядерного сдерживания на планете?

              Позиция России однозначно свидетельствует о желании Москвы продлить ДСНВ. Тем более что договор может быть продлен президентами России и США еще на пять лет по взаимной договоренности и без необходимости заручиться на это согласием Госдумы и Сената. «Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», – отметил в ходе недавней большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

              Более того, в начале декабря представитель МИД Сергей Рябков подчеркнул готовность Москвы обсуждать включение перспективных систем «Кинжал» и «Посейдон» в будущий договор ДСНВ. Это выглядит серьезной уступкой американцам, настаивающим на том, что в новый договор должен учитывать не только привычные ядерные вооружения, но и только разрабатывающееся Россией оружие и средства доставки.

              Не случайно основные американские СМИ, вообще не пишущие что-либо позитивное о руководстве России и ее действиях на международной арене, отмечают прозрачность действий Москвы в пику колебаниям Вашингтона. Washington Post, New York Times, Politico, Foreign Policy критикуют администрацию Трампа и пишут о предложении со стороны Кремля, от которого не следует отказываться в интересах национальной безопасности. Ведь иначе весь мир впервые с 1972 года рискует вернуться в тот момент истории, когда ничто больше не будет сдерживать две крупнейшие ядерные державы. Поэтому, констатируют ведущие американские издания, упорное нежелание США договариваться с Россией по продлению ДСНВ выглядит абсурдным.

              Если верить агентству Reuters, в ходе первого разговора с Владимиром Путиным в качестве президента США Дональд Трамп взял паузу, чтобы спросить своих помощников, что такое договор СНВ-3. Затем он сообщил российскому лидеру, что это плохая сделка, заключенная администрацией Барака Обамы, поскольку ставит в более выгодное положение Россию. Трамп вообще с подозрением относится ко всем международным соглашениям президента Обамы, считая их вредными для интересов США, достаточно вспомнить выход США из Парижского соглашения по климату в 2017 году и Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана в 2018-м.

              Внешняя политика администрации Трампа – непредсказуемый, многовекторный тренд. Действующий президент США наглядно доказал, что с легкостью относится к расторжению всевозможных договоров, иногда не понимая их сути и демонстрируя полнейшую неосведомленность относительно содержания соглашений, подвергаемых его критике. Россию с этой точки зрения интересует прежде всего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого США, начиная со 2 августа 2019 года, сообщил тогдашний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

              Формальным поводом к одностороннему выходу Вашингтона из ДРСМД стали претензии к российской ракете 9М729, якобы нарушающей условия договора в силу радиуса своего действия, превышающего 500 км (жалобы американцев касались даже длины контейнера ракеты), а также «разработки подобного оружия Китаем», который ДРСМД вообще не был связан. Американская сторона отказалась принимать во внимание российские аргументы. При этом она так и не сумела обосновать не только свои претензии к техническим характеристикам 9М729, и даже не указала на места предположительного развертывания ракеты.

              Между тем, основываясь на сообщениях американских официальных источников об испытаниях системы ПРО, можно с уверенностью говорить о, как минимум, 117 нарушениях ДРСМД со стороны США. Дело в том, что испытывая в последние двадцать лет противоракеты, американцы запускали в качестве учебных целей запрещенные ракеты средней и меньшей дальности, которых и было использовано порядка 117 единиц.

              После волюнтаристского отказа от Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) администрации Джорджа Буша-младшего в 2001 году и выхода из ДРСМД администрации Дональда Трампа проблема продления ДСНВ выглядит особенно критично.

              На данный момент США заявляют о своем желании вступить в переговорный процесс, выставляя при этом ряд практически невыполнимых условий. «Россия очень хочет заключить сделку по контролю над вооружениями и ядерному оружию. И это умно. И мы тоже. Мы думаем, что это было бы хорошо», – заявил Трамп в начале декабря на саммите НАТО в Лондоне. Тем не менее, администрация Трампа до сих пор не ответила на российские призывы о вступлении в прямые переговоры по продлению ДСНВ.

              Вашингтон преследует более амбициозную цель: новая сделка, по мнению американской стороны, должна охватить не только стратегические, но и тактические ядерные вооружения, не подпадающие под параметры СНВ-3. Об этом не раз заявлял, например, бывший глава стратегического командования США генерал Джон Хейтен, ныне занимающий пост зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов.

              Кроме того, Вашингтон желает, чтобы новый ДСНВ из двустороннего стал трехсторонним – с участием Китайской Народной Республики. Китай, по словам Трампа, «чрезвычайно рад участию» и «наверняка» будет вовлечен в такую сделку. Президент США явно выдает желаемое за действительное, так как официальный Пекин уже неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в подобном соглашении по контролю над вооружениями.

              По мнению Роберта Эшли, директора разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Китай способен нарастить свой ядерный арсенал с нынешних 280 боеголовок до 500-600 единиц уже в ближайшее десятилетие, что, конечно, не отвечает интересам целого ряда важных акторов мировой политики. Однако Китай, в отличие от СССР и США, никогда в прошлом не приводил свои ядерные силы в состояние боеготовности. Пекин последовательно  отказывался от участия в ДСНВ и ДРСМД, а заявления Трампа о необходимости привлечения КНР к новой ядерной сделке официальная китайская пресса называет «наглостью».

              Китайцев можно понять: 90% ядерных вооружений в мире приходятся на долю России и США. Поэтому Пекин предлагает свой вариант участия в соглашении, при котором либо США сокращают свой арсенал до китайского, либо Китай поднимает количество своих ядерных боезапасов до уровня США. Именно в таком духе обрисовывает китайскую позицию гендиректор управления МИД КНР по контролю над вооружениями Фу Конг.

              Внутри самих Соединенных Штатов вопрос о переподписании ДСНВ также вызывает неоднозначную реакцию. При этом нельзя сказать, что республиканцы против нового соглашения, а демократы однозначно за. Скорее, позиции как сторонников, так и противников ядерной сделки носят двухпартийный консенсус. Оппоненты ДСНВ из числа американских «ястребов» группируются вокруг фигуры одиозного Джона Болтона, в свое время о невыгодности договора для США рассуждал бывший республиканский кандидат в президенты Митт Ромни.

              Сегодня часть их риторики воспроизводит Трамп, когда говорит, что Россия больше выигрывает от ДСНВ. Жесткие противники договора, например, сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, призывают своего президента отказаться от него. «Будущие соглашения о контроле над вооружениями должны ограничивать как массивный тактический ядерный арсенал Путина, так и растущие ядерные амбиции Си Цзиньпина. Все, что меньше, не является настоящим контролем над вооружениями», – утверждает Коттон.

              Тем не менее, голоса сторонников продления ДСНВ не менее сильны. «Мы считаем, что негативные последствия для США от отказа от Нового договора о СНВ, когда Россия соблюдает договор и стремится продлить его, будут иметь серьезные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – написали в письме исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру сенаторы-демократы Роберт Менендес, Кристофер Ван Холлен и их коллега-республиканец Тодд Янг. Член Палаты представителей от Демократической партии Эдвард Марки выразил уверенность, что

              непродление ДСНВ «приведет к тому, что Соединенные Штаты и Россия погрязнут в новой гонке вооружений, требующей колоссальных затрат».

              21 декабря сенатор-демократ Джефф Меркли заявил о том, что идея продления СНВ-3 пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, и предупредил о рисках развязывания новой холодной войны в результате непродуманных действий политиков из Вашингтона. Этой же точки зрения придерживаются видный конгрессмен-республиканец Майк Маккол, демократ Элиот Энгель и многие другие законодатели. Они выражают точку зрения рядовых американцев, 82% из которых, согласно майскому опросу Центра международных исследований Университета Мэриленда, поддерживают продление ДСНВ.

              О том, что переподписание ДСНВ или появление нового договора на его основе отвечает интересам США, заявил и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов в отставке адмирал ВМС США Майк Маллен в ходе дачи показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей 4 декабря. «У нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия выполняет договор, – подтвердил Маллен. – Без договора и положений о его проверке мы бы ослепли». В июле вице-адмирал флота Дэвид Крите, замглавы стратегического командования США, заявил, что настоящий режим проверки обеспечивает «глубокое понимание» состояния российского ядерного арсенала. Отметим, что к августу 2019 года Россия и США обменялись 18500 уведомлениями в рамках СНВ-3, а американские инспекторы осуществили более 150 проверок в России.

              В пользу системы инспекционных проверок, обеспечивающей прозрачность действий сторон в рамках договора, не раз высказывались экс-госсекретарь США Джон Керри и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, которых трудно заподозрить в особых симпатиях к России. Когда еще со страниц Washington Post Макфол говорил о том, что «полностью согласен» с Владимиром Путиным, считающим продление СНВ-3 необходимым для глобальной безопасности условием?Американские союзники в лице Германии, Франции и Великобритании также без сомнений выступили в поддержку продления ДСНВ.

              Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал Трампа вступить в переговоры с Россией по этому важнейшему для мира вопросу, шведский министр обороны Питер Хульквист написал главе Пентагона Марку Эсперу письмо, выражающее «глубокую обеспокоенность» по поводу возможной смерти ДСНВ. Члены «Дартмутского диалога», Люксембургского форума в один голос утверждают о пользе ДСНВ, ДРСМД, приведших не только к значительному сокращению ядерных арсеналов обеих стран, но и укрепивших взаимное доверие при помощи инспекций и обмена данными. Подобных высказываний мировых лидеров, политиков, военных, дипломатов и экспертов можно привести еще много, и все они свидетельствуют об одном: глобальный режим контроля ядерных вооружений находится под сильнейшим давлением, представляющим угрозу существованию человечества.

              Так или иначе, но Россия и США обязаны сесть за стол переговоров. Возможно, ДСНВ следует продлить в двустороннем формате, подключив Китай к соглашению на следующем этапе. Мир уже проходил период безудержной гонки вооружений, при которой страны-соперницы создавали и развертывали столько ядерного оружия, сколько могли себе позволить. Этот путь, устланный триллионами долларов, точно не приведет человечество в счастливое завтра.

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