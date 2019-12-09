В МИД упрекнули США в отсутствии фактов для подкрепления претензий по ДРСМД

Вашингтон так и не привел никаких реальных фактов, чтобы подкрепить претензии по ДРСМД и оправдать свой выход из договора, заявил источник в МИД.

«Серьезную озабоченность, причем не только у нас, а во всем мире, вызвали действия США по развалу Договора о РСМД. Решение Вашингтона об одностороннем выходе из него воплотилось в жизнь 2 августа. Американцы так и не привели никаких реальных фактов в подкрепление претензий к нам по ДРСМД, чем пытаются оправдать свой выход... Назвали только индекс одной из наших ракет – 9М729 – и даты испытаний в Капустином Яру», – передает слова источника РИА «Новости».

По его словам, МИД разъяснял, что дальность действия этой ракеты меньше 500 километров, и американские военные могли это видеть со своих спутников.

«То, что они не предоставили данных, зафиксированных объективными средствами технического контроля, говорит само за себя», – сказал источник.

Дипломат заметил, что Россия также не раз выражала «озабоченность по поводу того, как Вашингтон соблюдает ДРСМД», в частности, в связи с финансированием в 2018 году разработки ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров.

Источник напомнил, что Россия почти 20 лет ставила вопросы и по американским беспилотникам и ракетам-мишеням, которые не вписывались в ДРСМД, а также по разворачиванию на базе ПРО в Румынии в 2015 году пусковых установок Мк-41, которые могут запускать ударные ракеты Tomahawk, что запрещено делать на суше. Такие же установки в 2020 году должны появиться в Польше.

«Показателем того, что США нарушали Договор, стало начало ими уже 18 августа этого года, то есть всего через 16 дней после прекращения его действия, испытаний систем, ранее им запрещенных», – напомнил источник.

По его словам, предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет запрещенных договором ракет «Вашингтон фактически отклонил», заявив, что намерен начать их развертывание в Азии якобы для «сдерживания» Китая.

«Есть у нас вопросы и к тому, как США выполнили к 5 февраля 2018 года свои обязательства по ДСНВ. Часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано», – сказал он, заметив, что российской стороне не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние.

Источник отметил, что если это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на них более 1,2 тыс. ядерных боезарядов.

«Уклончивая позиция Вашингтона относительно продления этого Договора, истекающего в феврале 2021 года, тоже вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности», – указал дипломатический источник.

Также он напомнил, что еще в октябре 2018 года Россия передала американской стороне проект совместного заявления по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить намерение «вести себя ответственным образом» и не допустить конфронтацию, «чреватую гибелью человечества».

«Это помогло бы снять растущую обеспокоенность в мире из-за решения Вашингтона по ДРСМД и неопределенности по ДСНВ. Но в ответ слышим отговорки, за которыми скрывается нежелание брать подобное обязательство», – заявил источник.

Он добавил, что Россия сделает все необходимое для обеспечения нацбезопасности в условиях угроз со стороны США.

«В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности», – заявил источник, добавив, что Москва «последовательно выступает за возобновление диалога по вопросам стратегической стабильности». В Вашингтоне в последнее время, по его словам, стали демонстрировать открытость к этому.

В четверг президент России Владимир Путин предложил США без всяких условий продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трампу придется согласиться на предложение Путина.

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