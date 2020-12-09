В ДНР отреагировали на призыв Кравчука относительно Минских переговоров

«Кравчук говорит, что переговоры решат только точечные вопросы, но глобальный вопрос – война, остается неразрешенным. Когда же в Киеве осознают, что противостояние в Донбассе появилось не просто так?», – сказала газете ВЗГЛЯД глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Так она оценила заявление главы делегации Украины Леонида Кравчука о том, что «пока остается война, прорывов в переговорах не будет».

«Когда Киев сетует на неэффективность мирных переговоров и при этом не делает ничего, чтобы эта эффективность проявилась, мы воспринимаем такие заявления исключительно как лицемерие и демагогию», – подчеркнула министр иностранных дел Донецкой народной республики, полпред ДНР в трехсторонней контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова.

Представитель Киева в той же группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в среду заявил в интервью «РБК-Украина»: «Мы достигаем не мира как такового, а решаем частично какие-то вопросы, вроде прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами, то есть вопросы, порожденные войной. Но причина этого – война – остается. И пока она остается, никаких прорывов в переговорах не будет».

Кравчук озвучил фактический отказ Украины от любых значимых шагов в урегулирования в Донбассе. По его словам, на следующем заседании контактной он также предложит отложить украинскую и российскую дорожные карты «до лучших времен». «Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик», – заявил глава украинской делегации. Вместо этого он предложил сосредоточиться на подготовке к выборам в Донбассе, но для этого нужно «провести демилитаризацию» региона, и вывести российские войска, которые якобы присутствуют в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Господин Кравчук говорит, что переговоры в Минском формате могут решать только тактические, точечные вопросы, но глобальный вопрос – война, – все равно остается неразрешенным. На это у нас есть встречный вопрос: когда украинские власти осознают, что противостояние в Донбассе появилось не просто так, и имеет вескую причину, ради урегулирования которой и существует Минский переговорный процесс?», – прокомментировала Никонорова слова главы украинской делегации.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что представители Донецка неоднократно называли эту причину, в том числе и в ходе недавнего заседания на площадке Совета Безопасности ООН. «Но специально для Леонида Макаровича готовы повторить вновь, – отметила собеседница. – Основополагающая причина конфликта в Донбассе – это агрессивное сопротивление Киева против того, чтобы слушать и учитывать мнение жителей Донбасса».

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«Именно поэтому мы выходили на митинги и марши в 2014 году, именно поэтому был проведен референдум, который зафиксировал стремление Донбасса жить независимо от Киева. А в ходе всех последующих преступлений и антигуманных действий Украины, это стремление только еще больше окрепло», – указала Никонорова.

«Минский процесс находится в стагнации исключительно по вине украинской стороны, которую мы вот уже 5 месяцев уговариваем хотя бы подтвердить свою приверженность Минским соглашениям на уровне высших органов власти, – констатирует министр. – А еще вспомним, что 9 декабря 2020 года – тот самый день, к которому украинский президент обещал достигнуть мира в Донбассе».

«Но воз и ныне там, в первую очередь потому, что украинские власти очень любят ставить телегу впереди лошади и размышлять о неких точечных, локальных вопросах вместо того, чтобы приступить к устранению фундаментального противоречия – отсутствия в Киеве реальной готовности слышать и слушать жителей Донбасса», – отметила Никонорова.

Добавим, что в нынешний понедельник Кравчук сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины решил утвердить некий план «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года. По оценке, которую ранее дал представитель России в контактной группе Борис Грызлов, предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

Напомним, 1 декабря по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова. При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу.

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