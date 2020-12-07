Кравчук назвал срок утверждения киевского плана «Б» по Донбассу

Совет нацбезопасности и обороны Украины решил утвердить план «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе в начале 2021 года, заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

«Я думаю, что в начале нового года», – заявил Кравчук, говоря о том, когда может быть утвержден план «Б» по Донбассу, передает РИА «Новости».

Политик отметил, что сам принимает участие в разработке этого плана. При этом Кравчук не сказал, предлагал ли он в СНБО Украины исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT.

Также Кравчук высказался о предложениях в контактной группе по совместному урегулированию конфликтной ситуации, в частности, о предложении со стороны России.

«Если они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) предложили свою «дорожную карту», мы предложили свой план совместных шагов, таким образом, это значит, что мы зашли в тупик – мы будем поддерживать свой план, а они свою «дорожную карту». Значит, мы ни о чем никогда не договоримся», – заявил он.

Он добавил, что российская делегация поддержала «дорожную карту», которую предложили республики Донбасса, но она не устроила Украину. По мнению Кравчука, существует только один путь решения этой проблемы.

«Они отзывают свою «дорожную карту», мы можем – я высказываю в данном случае свое мнение – мы можем сделать это в рамках делегации (отозвать план Киева – прим. ВЗГЛЯД) и после этого работать над теми документами, которые уже наработаны в рамках трехсторонней контактной группы».

Кравчук добавил, что уже согласованные документы позволят сторонам решить практические вопросы, в том числе обмен удерживаемыми лицами, открытие КПП в Донбассе и гуманитарные проблемы.

Также глава украинской делегации пояснил, что Киев первоначально был против разработки новых документов по Донбассу в рамках Минских соглашений. «Мы не были сторонниками поиска новой «дорожной карты». Мы были сторонниками того, что есть наработанные решения в «нормандском формате»... и мы говорили, что давайте начнем выполнять те решения, которые наработаны. Например, всеобъемлющая тишина, то, что наработано советниками «в нормандском формате». А новая «дорожная карат» не нужна. Нас не услышали», – заключил он.

Ранее Кравчук заявил, что на заседании в среду попросил представителя России в контактной группе по Донбассу России Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.

В Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

Напомним, 1 декабря по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.