Вакцинированным от COVID-19 разрешили выпить на Новый год

Руководитель центра Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса можно выпить один бокал шампанского.

«Речь идет о том, что напиваться не надо никогда, тем более во время вакцинации, потому что повышение уровня алкоголя до 1% в организме человека влияет не только на психику и на поведение, но и на иммунную систему, на ее эффективность по отношению к любой вакцинации, не только к этой», – пояснил Гинцбург РИА «Новости».

Он пояснил, что можно выпить бокал шампанского. «Но стакан водки – это будет, если вы посчитаете... это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», – указал глава центра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.

В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что граждане, получившие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.