Голикова: Привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня

Граждане, получившие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

«Что важно знать вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь. Речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности – воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», – приводит ее слова ТАСС.

Голикова также сообщила, что почти 170 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» были направлены в гражданский оборот в России к декабрю.

«Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться коронавирусной инфекцией», – отметила она.

«На сегодняшний день две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования. Это вакцина «Спутник V», разработанная научным центром Гамалеи Минздрава России, и вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора... В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, к масштабной вакцинации от коронавируса российские регионы подключатся в конце следующей недели.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.