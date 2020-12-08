Британия и ЕС достигли договоренности по статусу Северной Ирландии

Великобритания откажется от спорных положений законопроекта о внутреннем рынке после достижения принципиальных договоренностей с ЕС по вопросам, связанным со статусом Северной Ирландии, заявил глава секретариата британского кабмина Майкл Гоув.

«Очень рад объявить о достижении принципиального соглашения по всем проблемам в рамках объединенной комиссии Великобритании и ЕС по соглашению о выходе из ЕС», – написал Гоув в Twitter.

Согласно совместному заявлению сторон «принципиальные договоренности достигнуты, в том числе, по следующим вопросам: таможенный контроль и пункты проверки животных, растений и производных продуктов, экспортные декларации, поставка лекарств, поставка охлажденного мяса и других продуктов в супермаркеты». «Был также прояснен вопрос о выделении госпомощи в соответствии с пунктами протокола (по Ирландии и Северной Ирландии – прим. ВЗГЛЯД). В свете этих взаимоприемлемых решений, Великобритания отзовет статьи 44, 45 и 47 закона о внутреннем рынке и не включит подобных статей в законопроект о налогах», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Кроме того, в заявлении британского министерства по международной торговле сообщается, что Великобритания заключила соглашение с Норвегией и Исландией о торговых взаимоотношениях после Brexit.

«Соглашение охватывает торговлю товарами и гарантирует, что торговля 95% товарами с Норвегией и более 90% с Исландией останутся без тарифов, обеспечивая компаниям уверенность в том, что они смогут продолжать работать на тех же условиях, что и сегодня, после окончания переходного периода (по Brexit)», – отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что подписанный договор с Норвегией и Исландией является временным и будет действовать до тех пор, пока Британия в 2021 году не заключит всеобъемлющее соглашение со странами, входящими в Европейскую экономическую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли.

Законопроект о внутреннем рынке, внесенный в парламент правительством, призван регулировать торговлю между четырьмя частями Соединенного Королевства по завершении переходного периода после Brexit, истекающего 31 декабря этого года. Основная цель законопроекта – обеспечить гарантию сохранения целостности торгового пространства страны. Однако документ вызвал споры, поскольку некоторые его положения юридически переписывали разделы общего соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем в 2019 году, и, соответственно, нарушали международное право. ЕС грозил Великобритании судом.

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. По его словам, стороны «сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам».

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.