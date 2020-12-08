В Роспотребнадзоре оценили вспышку неизвестной болезни в Индии

В России на сегодня не зафиксировано случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19. Находящимся в Индии гражданам рекомендуется употреблять исключительно бутилированную воду, соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Роспотребнадзор тщательно следит за эпидемиологической обстановкой в мире. Ведомство наблюдает за ситуацией в Индии с 6 декабря после появления сообщений в СМИ о массовом заболевании более 300 человек.

«В настоящий момент по данным индийских СМИ известно, что порядка 315 человек госпитализировано со схожими симптомами в государственные больницы и, по неподтвержденной информации, более 50 – в частные. Симптомы включают головокружение, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. Все пациенты – жители штата Андхра Прадеш, а точнее города Элуру и его окрестностей. Известно об одном летальном исходе. На текущий момент главной версией произошедших событий является массовое отравление (загрязненными водой, воздухом, едой)», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в результате более 350 человек были экстренно госпитализированы, один скончался. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом. Во вторник, 8 декабря, количество госпитализированных с симптомами болезни увеличилось до 500 человек.