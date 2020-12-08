Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом

Загадочная болезнь, вспышка которой началась в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, заявил Долла Джоши Рой, инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари.

«До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие (у заболевших) COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи», – приводит слова инспектора РИА «Новости».

Рой отметил, что районы, где зарегистрированы случаи болезни, находятся в «психологическом кризисе», власти пытаются справиться с паникой среди населения посредством эффективной коммуникации.

По его словам, власти все еще пытаются установить причину заболевания. Заболевшие прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, однако выяснилось, что болезнь не связана с COVID-19. «Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами», – сказал Рой.

Накануне стало известно, что в Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в результате более 350 человек были экстренно госпитализированы, один скончался. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.