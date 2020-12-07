В Индии неизвестной болезнью заразились более 350 человек

Из-за вспышки новой неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш в городе Элуру в воскресенье экстренно госпитализированы более 350 человек, один скончался.

Медики Индии ищут причины неизвестного заболевания, вспыхнувшего в воскресенье в городе Элуру. В больницу с жалобами на головокружение и похожие на эпилептические приступы доставлены более 350 пациентов, также есть один погибший, сообщает РИА «Новости».

У обратившихся за помощью к врачам одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пока установить причину заболевания не удалось. У всех пострадавших были взяты необходимые анализы, также им проведена компьютерная томография.

Заместитель министра по вопросам здравоохранения А. Шринивас заверил, что большинство пострадавших уже выписаны из больницы, пока на лечении остаются 160 человек.

«Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших», – заявил замминистра.

В понедельник в Элуру прибыли бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук для установления причин вспышки неизвестного заболевания. Также запланирован визит главного министра штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди, который навестит пациентов и встретится с местными чиновниками.

Напомним, ранее ученые предупредили об опасной болезни. В октябре в Великобритании и Австралии произошла вспышка скарлатины, вызванной штаммом стрептококка группы А. Выявившие причину опасной инфекции ученые отметили, что болезнь может распространиться по всему миру.