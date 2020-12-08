Из-за неизвестной болезни в Индии госпитализированы боле 500 человек

Взгляд
8 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Google обяжут вылавливать российских мошенников

Интернет-гигантов обяжут фильтровать всю недобросовестную рекламу Zuma/ТАСС
Google уличили в размещении сомнительного контента на своих рекламных площадках – объявления, где мошенники обещали выплаты компенсаций от государства при условии ввода данных банковской карты. Защитить пользователя от аферистов, считают эксперты, может закон, который привлечет к ответственности вместе с мошенниками и разместившую их рекламу площадку. Подробности...
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Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

Воссоединение Крыма с Россией до сих пор генерирует в Киеве несбыточные планы Алексей Павлишак/ТАСС
Украина вновь активизировала усилия по так называемой деоккупации Крыма, затихшие после ухода Порошенко заявления Киева по этому поводу звучат с новой силой. В частности, в Верховной раде появилось целое объединение «Крымская платформа», предпринимаются попытки создать некую международную группу по Крыму и даже пригласить в нее Россию. Зачем все это Киеву и на что он надеется? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Зачем американцам Курилы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи? Подробности...
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Трикстер – единственный двигатель прогресса

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном. Подробности...
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Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
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США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Из-за неизвестной болезни в Индии госпитализированы боле 500 человек

    8 декабря 2020, 08:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более 500 человек госпитализированы за последние три дня в городе Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, где зафиксирована вызвавшая панику вспышка неизвестного заболевания, на утро этого дня в стационарах остаются около 140 человек, сообщил глава правительственной больницы Элуру доктор Мохан.

    «К вечеру понедельника в больницу всего было доставлено 476 человек, из которых 332 были выписаны. В то время как 125 пациентов проходят лечение в нашем стационаре, еще 18 попали в больницы в Виджаяваде и Гунтуре», – передает ТАСС слова Мохана.

    По информации ряда СМИ, всего с выходных на плохое самочувствие в Элуру и окрестностях жаловались более 800 человек, но медицинская помощь понадобилась не всем. За время вспышки заболевания умер один человек.

    Накануне стало известно, что в Индии зафиксирована вспышка неизвестной болезни, в результате более 350 человек были экстренно госпитализированы, один скончался. У обратившихся за помощью к врачам оказались одинаковые симптомы: обмороки, пена у рта, судороги и дрожь. Пытаясь определить источник заболевания, власти провели проверку более 57 тыс. домов. Были проверены источники питьевой воды, в том числе на наличие тяжелых металлов, но какой-либо аномалии обнаружено не было.

    Власти Индии исключили связь неизвестной болезни с коронавирусом.


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