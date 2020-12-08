Норвегия заявила о «причастности российских хакеров» к кибератаке на парламент Литва решила упразднить статус пограничной зоны на некоторых участках границы с Россией США передали военным Грузии систему лазерного наведения 8 декабря 2020, 14:24 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

США в рамках военного партнерства с Грузией передали местной армии множественную интегрированную систему лазерного наведения различных типов легкого вооружения (Multiple Integrated Laser Engagement System, MILES), сообщило американское посольство в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Система передана совместному Учебному центру НАТО-Грузия близ Тбилиси. Она должна позволить улучшить обучение грузинских военных в условиях, приближенных к боевым реалиям. Как отмечает посольство США, стоимость программы помощи в целом составляет 4,3 млн долларов. Эта сумма предназначена для обучения и поставок амуниции. США еще со времен экс-президента Эдуарда Шеварднадзе готовят в Грузии военных. Нынешние власти страны активизировали военно-политические связи с Америкой, которая присылает в Грузию инструкторов для подготовки армии. Грузия закупает в США вооружение, в частности противотанковые комплексы «Джавелин». Грузии также продолжают обсуждать возможности усиления военного присутствия США в стране. Грузия и НАТО уже активизировали сотрудничество на Черном море, что выражается в проведении большего числа учений и регулярном посещении портов Батуми и Поти судами НАТО.

