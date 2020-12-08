Эксперт объяснила появление флага Израиля с благодарностью Моссаду в Тегеране

«В Иране есть своя внутренняя пятая колонна, которая себя называет «Муджахидин-э Хальк», то есть народные мстители. В принципе, можно полагать, что это те же люди, которые убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт-иранист Карине Геворгян, комментируя появление флага Израиля на мосту в Тегеране.

«Это попытка продемонстрировать властям , что службы безопасности работают плохо, убийство физика Мохсена Фахризаде это показало. Это люди, которые пытаются продемонстрировать слабость властей исламской республики», – отметила политолог-востоковед, специалист по Ирану Карине Геворгян.

В социальных сетях во вторник было опубликовано снятое в Тегеране видео, на котором запечатлен вывешенный на мосту над автострадой израильский флаг с подписью «Спасибо, Моссад!». Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Иранские власти заявили о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

«В Иране есть своя внутренняя пятая колонна, которая себя называет Муджахидин-э Хальк, то есть народные мстители. В принципе, можно полагать, что это те же люди, которые убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде», – отметила Геворгян.

По словам эксперта, за последние 20 лет теракты в Иране совершались регулярно, как и попытки прорыва через границу, особенно с запада, из Турции, Нахичевани, Ирака диверсионных групп. «Напомню, что до убийства Мохсена Фахризаде произошел довольно странный взрыв и пожар в Натанзе, где стоят центрифуги в Иране, и это было не случайным пожаром», – указала Геворгян.

По словам эксперта, наличие каких-либо подпольных оппозиционных групп не означает, что они связаны с Израилем. Скорее, вывешивание флага главного оппонента правящего режима должно свидетельствовать о его слабости. «Вопрос, как власти на это ответят», – отметила Геворгян.

В основном в оппозиционное движение входят представители некоторых этносов, проживающих на территории Ирана: арабы, те курды, которые связаны с ныне автономным Иракским Курдистаном, пояснила Геворгян. «Возможно, в движение также входят и сепаратисты из иранского Азербайджана, – указала собеседница. – На территории Ирана около 11 млн азербайджанцев, вопреки тем цифрам, что даются (30 млн). Но тем не менее, это достаточно сильная группа с идеями пантюркизма, пантуранизма, объединения Турции и Азербайджана».

Что касается собственно отношения к Израилю и еврейскому народу, то «в Иране нет бытового антисемитизма, негативного отношения, попытки демонизации, высокомерия по отношению к евреям», отметила Геворгян.

Video reportedly from Tehran Pars neighbourhood of #Tehran, #Iran. Someone has hung an #Israel|i flag up and wrote "Thank You Mossad" underneath it. pic.twitter.com/KzpFqeOzcr — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 7, 2020

«На самом деле взаимоотношения Ирана и Израиля до революции были одними из лучших, они были союзниками, учитывая проблемы острые проблемы Израиля с арабскими странами, – напомнила эксперт. – Потом антиизраильская риторика нужна была Ирану, чтобы не испортить диалог с арабским миром. Учитывая особенность шиитского вероучения, суннитами иранцы воспринимались как жесткие еретики. Таким образом пространство для межрелигиозного и межгосударственного диалога было ограничено. Антисемитизм стал одной из тем, которая позволяла иранским властям стать лидерами исламского мира. Нужно сказать, что на сегодняшний день им это не удалось».

Само же общество никогда не отрицало возможности для еврейского народа иметь свое государство, вновь подчеркнула Геворгян. «Это достаточно сложный вопрос, – отметила собеседница. – Определенные претензии, которые иранское государство в лице властей предъявляло после исламской революции израильским властям, это некая иранская традиция. Когда они говорят, что Иерусалим не может быть столицей Израиля, они имеют в виду здравую вещь: Иерусалим – столица Иудеи. Традиционно Иран всегда поддерживал именно иудейскую, а не израильскую партию внутри еврейского народа».

Добавим, что американской прессе высказывались предположение, что ученый, вероятно, был убит агентами «Моссада», поскольку Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Спецназ Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» обещал мстить за убийство Фахризаде.