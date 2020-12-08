В Тегеране повесили флаг Израиля с надписью «Спасибо, Моссад!»

В социальных сетях опубликовано снятое в Тегеране видео, на котором запечатлен вывешенный на мосту над автострадой израильский флаг с подписью «Спасибо, Моссад!».

«Согласно сообщениям, это видео снято в квартале Тегеран-Парс (на востоке иранской столицы). Кто-то повесил флаг Израиля и написал под ним: «Спасибо, Моссад!» – следует из описания к видео в Twitter Aurora Intel.

Video reportedly from Tehran Pars neighbourhood of #Tehran, #Iran. Someone has hung an #Israel|i flag up and wrote "Thank You Mossad" underneath it. pic.twitter.com/KzpFqeOzcr — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 7, 2020

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.