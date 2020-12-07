ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

«Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации», – цитирует ТАСС О'Брайен.

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Реальность заключается в том, что вакцина – это то, что нужно людям. Однако развертывание вакцинации должно производиться аккуратно и осторожно», – отметил он.

По его словам, нужно заверять людей, привлекать к вакцинации. «Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации», – подчеркнул специалист.

Ранее президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов.