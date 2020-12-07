Следователи проверят данные об избиении школьника учителем в Бурятии

Следователи начали проверку информации о применении насилия педагогом к ученику в одной из школ Бурятии, сообщил СУСК России по республике.

«На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика седьмого класса», – говорится в сообщении.

На видео, размещенном в Telegram-канале «Mash», видно, как учитель кричит на школьника за то, что он мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове.

Ранее в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.

При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который был госпитализирован в реанимацию. Один из учеников рассказал о начале конфликта с преподавателем, отметив, что учитель оскорблял и издевался над школьниками.