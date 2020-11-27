Учителю в школе Нальчика пришлось стрелять в воздух, обороняясь от напавших учеников

Учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета в школе Нальчика, отбиваясь от напавших на него учеников, сообщил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

«В пятницу в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, в результате никто не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В июне 2019 года следователи организовали проверку в связи с распространением в Сети видеоролика, в котором учащиеся одной из школ Грозного устроили массовую драку с применением огнестрельного оружия.