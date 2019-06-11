СК проверит видео драки девятиклассников со стрельбой в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с распространением в Сети видеоролика, в котором учащиеся одной из школ Грозного устроили массовую драку с применением огнестрельного оружия.

По данным СК России по Чечне, инцидент произошел на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе Грозного. Стрельба велась из автоматического оружия.

В понедельник в Сети появился видеоролик, на котором неизвестные молодые люди в белых рубашках после сдачи ОГЭ устроили драку с сотрудником силовых структур, среди шума и криков толпы слышны звуки выстрелов, передает РИА «Новости».

Есть несколько версий причин происшествия. По данным местных СМИ, учителя обнаружили у школьника шпаргалку, после чего охрана вывела его на улицу. По другим данным, драка могла возникнуть из-за того, что сотрудник правоохранительных органов что-то сказал матери школьника, а подросток решил за нее вступиться. Вскоре к драке присоединились его товарищи. Позже на место инцидента прибыли другие сотрудники полиции, передает «Ридус».

Во вторник в соцсетях появились сообщения, что в драке погиб мальчик. Однако позже МВД по Чечне опровергло эту информацию.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что выпускник 11 класса, проживающий в городе Урус-Мартане, погиб в ходе конфликта, произошедшего несколько дней назад, не соответствует действительности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция установила, что подросток действительно умер, но по другой причине. «Мурад Бекмурзаев, 2001 года рождения, умер 9 июня текущего года от электротравмы, полученной им в результате поражения электрическим током, когда он пытался подтянуться на столбе высоковольтной линии, расположенной на южной окраине Урус-Мартана», – отметили в МВД.