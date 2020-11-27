При стрельбе в школе Нальчика пострадали два человека

В результате конфликта в школе Нальчика, где учитель несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, пострадали два человека, в том числе сам педагог, сообщила помощник министра здравоохранения Кабардино- Балкарской Республики (КБР) Лилия Шомахова.

«Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», – передает ее слова ТАСС.

Инцидент взят на контроль детским омбудсменом КБР Светланой Тлиновой, а также инспекторами по делам несовершеннолетних УМВД России по Нальчику.

Остальные участники конфликта в школе доставлены в отделение полиции. «В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух», – передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.