Стало известно о состоянии стрелявшего в нальчикской школе учителя

Пострадавший во время конфликта со школьниками в Нальчике учитель до сих пор находится в реанимации, рассказали в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Состояние педагога оценивается как среднетяжелое, передает РИА «Новости».

Напомним, в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета.

При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог, который был госпитализирован в реанимацию.

Один из учеников рассказал о начале конфликта с преподавателем, отметив, что учитель оскорблял и издевался над школьниками.