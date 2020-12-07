Концентрация хлора в астраханском бассейне превысила норму в 25 раз

Концентрация хлора в астраханском бассейне, где отравились дети и взрослые, превысила норму в 25 раз, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Максимальное превышение там составило 24,9 мг на кубометр, при допустимом значении 1,0 мг», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Между тем глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование отравления в бассейне. Также председатель ведомства поручил руководству регионального следственного управления СК доложить о ходе расследования дела.

Ранее сообщалось, что в Астрахани из-за превышения концентрации хлора в бассейне госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 30 человек. Среди них – 21 ребенок. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.