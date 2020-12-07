«Вертолеты России» сочли нелегитимным ремонт Украиной афганских Ми-17

Холдинг «Вертолеты России» оценивает ремонт вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана украинскими авиапредприятиями как нелегитимный. Украина тем самым подвергает жизни военных, эксплуатирующих данную технику, серьезной опасности, заявили в пресс-служба холдинга.

«Холдинг «Вертолеты России» считает необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику», – передает ТАСС сообщение холдинга.

В «Вертолетах России» подчеркнули, что снимают с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данных машин в связи с полученной информацией о поступлении двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС Афганистана на украинские авиаремонтные предприятия «Мотор сич» (г. Запорожье) и «Авиакон» (г. Конотоп) для прохождения капитального ремонта.