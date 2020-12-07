В Москве на улице нашли тело 101-летнего ветерана

В Москве на Большой Черемушкинской улице нашли тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Труп Северинова нашли под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Сотрудники СК начали доследственную проверку», – сказал собеседник ТАСС.

Северинов служил в Воздушно-десантных войсках командиром пулеметного отделения. В 1944 году он был переброшен в Восточную Европу, занимался освобождением Венгрии и Австрии. Имеет награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией».

После войны трудился в должности директора предприятия «Фотон», ушел на пенсию в 1997 году.