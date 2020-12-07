Названо условие списания миллиардных долгов АвтоВАЗа

В рамках списания 20 млрд рублей долгов АвтоВАЗа перед Ростехом половина суммы будет зачтена в счет долга перед заводом принадлежащего госкорпорации производителя компонентов ОАТ, еще 10 млрд рублей Ростех простит.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация сохраняет планы по списанию долгов АвтоВАЗа. «Их около двадцати с небольшим миллиардов. Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейший производитель компонентов, входит в Ростех) в 10 млрд рублей перед АвтоВАЗом, а 10 млрд рублей простить в капитал АвтоВАЗа», – сообщил он «Коммерсанту».

О том, что Ростех может простить 20 млрд рублей долга АвтоВАЗа перед госкорпорацией, сообщалось еще в 2016 году. Тогда основные акционеры в лице Ростеха, Renault и Nissan через СП Alliance Rostec Auto B.V. решили провести финансовое оздоровление автозавода, долг которого превышал 110 млрд рублей. В рамках первого этапа в декабре 2016 года АвтоВАЗ провел допэмиссию на 26,1 млрд рублей, акции выкупили Alliance Rostec Auto (в сентябре 2017 года Nissan вышел из альянса), Renaissance Securities и другие миноритарии. В ходе второго этапа весной 2018 года автоконцерн конвертировал долги на 61,4 млрд рублей в акции, которые по закрытой подписке приобрело СП. Кроме того, Ростех и Renault переуступили в пользу Alliance Rostec Auto права требования по долгам АвтоВАЗа на 30,7 млрд рублей. В 2018 году «Ведомости» писали, что оставшиеся 20 млрд рублей АвтоВАЗ получит от Ростеха (без увеличения доли в уставном капитале), затем направит их на погашение долга перед ним.

Завершение списания долгов увязано с переводом владельца АвтоВАЗа – нидерландского СП «Ростеха» и Renault – в российскую юрисдикцию, который затягивается. Предполагается, что по итогам Ростех снизит долю в АвтоВАЗе до 25% с нынешних 32,4%.

«С Карлосом Гоном (экс-глава альянса) у нас была договоренность, что мы в течение двух-трех лет должны были вопрос закрыть (перевести голландскую компанию в российскую юрисдикцию). К сожалению, уже прошло несколько лет. Гон ушел, с новым руководством договорились, что до конца года должны документально подписать все, что необходимо, чтобы перевести голландскую компанию уже в Россию. Но все двигается очень медленно», – пояснил сейчас Чемезов. Он пообещал «в ближайшее время еще раз переговорить с руководством Renault, чтобы их юристы более живо поработали в этом направлении».

После перевода АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию Ростех завершит и снижение доли в капитале компании. «Было предложение, чтобы мы продали французам разницу до блокпакета (25% плюс одна акция), а они полученные деньги внесли бы в капитал компании», – отметил Чемезов. По его словам, пока Renault просит перенести вопрос продажи на будущее, но в любом случае «это дело может начать продвигаться, только когда компания переедет в Россию».