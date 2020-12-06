В Москве задержали «клонировавшего» деньги мошенника из Африки

Московские полицейские задержали мошенника из центральной Африки, «клонировавшего» деньги в фальшивые купюры, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Уроженец государства центральной Африки занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинание и обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму», – передает ТАСС сообщение Волк.

После совершения «волшебного ритуала» жертва отдавала мошеннику большую сумму денег, уточнили в МВД. Злоумышленник был задержан при очередной попытке обмануть доверчивого клиента. Отмечается, что мошенник пытался похитить у него 22 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК «Покушение на мошенничество».

В ноябре в Москве задержали мошенника, обманом уговорившего пенсионерку выбросить в окно миллион рублей.