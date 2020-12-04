Вооруженный нарушитель застрелен при попытке перейти границу России со стороны Украины Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Красноярском крае 4 декабря 2020, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Легкомоторный самолет DHC6/L авиакомпании «Арт-Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Черемшанка Красноярского края, сообщили в экстренных службах. «Самолет совершал учебный полет по маршруту Черемшанка – Абакан – Черемшанка. При посадке в аэропорту Черемшанки он выкатился за пределы посадочной полосы. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС. На борту находились два пилота. Воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено. Причины инцидента выясняются. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства безопасности полетов. В аэропорту сообщили, что самолет выкатился на 30 метров от ВПП, повреждений он не получил и в настоящее время убран. Аэропорт работает в штатном режиме. Ранее самолет, выполнявший рейс Красноярск – Туруханск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

