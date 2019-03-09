Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Красноярском крае

Самолет, выполнявший рейс Красноярск – Туруханск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили в пресс- службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В ведомстве сообщили, что в данный момент «проводится проверка для выявления всех обстоятельств (...) по факту инцидента, произошедшего вечером 8 марта при посадке самолета, следовавшего рейсом Красноярск – Туруханск», передает ТАСС.

Уточняется, что «самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы».

По данным СК, на борту находились 20 пассажиров, пострадавших среди них и членов экипажа нет.

Ранее самолет, прибывший в Санкт-Петербург из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково.