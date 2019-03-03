Самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково

Проводится проверка по факту того, что самолет, прибывший в Санкт-Петербург из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ведомстве сообщили РИА «Новости», что инцидент произошел в 22.00 в субботу, 2 марта, при посадке в Пулково. Самолет Узбекских авиалиний, на борту которого находился 241 пассажир, выкатился на 50 метров за пределы ВПП. Высадка пассажиров завершена, никто не пострадал.

В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) сообщили, что аэропорт принимает и отправляет самолеты с одной взлетно-посадочной полосы, вторая закрыта после инцидента с воздушным судном Uzbekistan Airways.

Вечером в субботу в Петербурге наблюдается редкое явление – зимняя гроза. Примерно за два часа в городе выпало до 10 сантиметров осадков. Снег, который больше по форме и структуре похож на крупу, сопровождается сильным ветром с вихрявыми потоками. Видимость на дорогах снизилась, скорость автомобилей на Кольцевой автодороге не превышает 60 километров в час, передает «Интерфакс».

В конце февраля в Сети появились фотографии бизнез-джета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.