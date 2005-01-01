Опубликованы кадры с выкатившимся за пределы полосы бизнес-джетом в Шереметьево

Опубликованы фотографии бизнез-джета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьев.

На снимках запечатлен лайнер, у которого подломилась стойка шасси.

По предварительным данным, причиной происшествия стала подломившаяся при посадке стойка шасси, передают «Вести».

Точная информация о причинах инцидента будет известна только после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее во вторник сообщалось, что выехавший за пределы ВПП в Шереметьево не повлиял на режим работы воздушной гавани, аэропорт работает в штатном режиме.