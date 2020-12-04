В Казахстане начнут производить вакцину «Спутник V»

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует в Казахстане 22 декабря, сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром страны Аскаром Маминым.

«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Одновременно в стране начнется производство первой партии казахстанской вакцины от коронавируса в объеме 2 млн доз. «Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-министр сообщил президенту о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тыс. добровольцев, а испытания завершатся в конце марта 2021 года. «Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз», – отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что не менее десяти вакцин от коронавируса в данный момент разрабатывается в России разными научными центрами.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.