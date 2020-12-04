Глава нацразведки США обвинил КНР в подкупе американских законодателей

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф заявил, что Пекин пытается с помощью шантажа и подкупа повлиять на американских законодателей с целью принятия выгодных Китаю законов и изменения проводимой Вашингтоном политики.

«Они хотят, чтобы в США принимались законы и проводилась такая политика, которая выгодна Китаю. И они пытаются с помощью шантажа, с помощью взяток, с помощью явного и скрытого влияния сделать так, чтобы только выгодные Китаю законы проходили», – передает ТАСС выдержку из интервью главы нацразведки США телеканалу CBS.

«Я проинформировал комитеты по разведке как Палаты представителей, так и Сената об этом. Они сочли это удивительным и вызывающим беспокойство», – добавил Рэтклифф.

Кроме того, в интервью телеканалу Fox News директор Национальной разведки США заявил, что лица, утверждающие, что «Россия является самой серьезной угрозой» для США, «политизируют данные разведки». Рэтклифф выразил надежду на то, что сотрудники новой администрации, которую, как ожидается, возглавит демократ Джозеф Байден, «оставят политизацию [данных] разведки позади и будут честны относительно Китая, признают, что именно Китай является крупнейшей угрозой с точки зрения национальной безопасности». По версии Рэтклиффа, «это ясно подтверждается данными разведки».

Ранее глава нацразведки США назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны.

В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.

В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В августе госсекретарь США назвал Китай «большей угрозой для мира, чем СССР». В том же месяце глава Нацразведки США Джон Рэтклифф подтвердил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» России и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия потеряла статус главного противника США.