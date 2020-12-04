Директор нацразведки США назвал Китай крупнейшей угрозой Америке

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф выразил уверенность, что Китай представляет собой крупнейшую угрозу Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны.

В авторской статье, опубликованной в The Wall Street Journal, Рэтклифф напомнил, что имеет доступ к самому большому объему разведывательной информации по сравнению с любым членом правительства США. На основании этих данных Рэтклифф заявил, что КНР «представляет собой крупнейшую угрозу Америке в настоящий момент и крупнейшую угрозу демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны», передает ТАСС.

«Разведывательные сведения четко показывают, что Китай намеревается доминировать над США и остальной планетой в экономической, военной и технологической областях. Многие крупные инициативы и ведущие компании Китая лишь маскируют действия Коммунистической партии Китая», – говорится в статье.

Автор приводит примеры ареста и суда в США китайских граждан по обвинению в промышленном, технологическом и научном шпионаже. Власти Соединенных Штатов оценивают урон от хищений Китаем американской интеллектуальной собственности в 500 млрд долларов в год, пишет Рэтклифф. Он утверждает, что хищение военных технологий у США нацелено на то, чтобы превратить КНР в «ведущую военную державу мира». Глава нацразведки допускает, что над военнослужащими Народно-освободительной армии Китая устраиваются эксперименты «в надежде получить солдат с биологически более развитыми возможностями».

Рэтклифф упоминает попытки оказания косвенного влияния на членов Конгресса США, в избирательных округах которых расположены китайские предприятия, обеспечивающие американцев рабочими местами. Глава нацразведки США, курирующий деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, сообщил, что перераспределил ресурсы в их бюджетах (85 млрд долларов в год) так, чтобы сосредоточить главное внимание на Китае.

«Пекин готовится к неограниченной по времени конфронтации с США», – подчеркивает автор статьи, называя это «вызовом, который случается только однажды в жизни одного поколения». «О нашем поколении будут судить по его ответу на попытку Китая перекроить мир по своему подобию и стать доминирующей сверхдежавой вместо Америки», – подытожил Рэтклифф, повторив позицию Вашингтона относительно компании Huawei.

В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая Соединенными Штатами.

В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

В августе госсекретарь США назвал Китай «большей угрозой для мира, чем СССР». В том же месяце глава Нацразведки США Джон Рэтклифф подтвердил, что Китай представляет для Соединенных Штатов «гораздо большую опасность», чем Россия.

В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.

В феврале Марк Эспер, занимавший в то время пост главы Пентагона, заявил, что стремление Китая «изменить мир в свою пользу» беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для «сдерживания» России и Китая, уточнив, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». После этого в МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия потеряла статус главного противника США.