Завершилось выдвижение кандидатов в президенты Киргизии

ЦИК Киргизии получил подписные листы от 21 одного кандидата в президенты к окончанию этапа выдвижения, сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

«Завершился очередной этап выборной кампании – период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. По состоянию на 23.59 3 декабря 2020 в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили подписные листы от 21 кандидата», – говорится в сообщении на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме республики уточнили, у одного из кандидатов было собрано лишь 15033 подписи избирателей при том, что необходимо было собрать не менее 30 тыс. подписей. Согласно данным, опубликованным ведомством, число подписей, собранных остальными кандидатами, удовлетворяет требованиям Конституции. Далее в течение восьми рабочих дней рабочая группа ЦИК будет проверять достоверность представленных подписей.

Досрочные выборы президента Киргизии, а также референдум по проекту новой конституции республики пройдут 10 января 2021 года.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы республики, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

14 ноября и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия для участия в выборах главы республики. Новый исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов пообещал защищать мирную жизнь и целостность республики.