Лавров провел переговоры с главой МИД Армении

«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца.

«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог.

По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский.

В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник.

Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский».

«Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог.

«Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.

Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС.

Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».

Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.

Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку.

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