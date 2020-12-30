В Сербии потушили и облили краской Вечный огонь

В Белграде вандалы облили краской монумент «Вечный огонь» в мемориальном Парке освободителей города.

Вечный огонь облили краской и потушили в ночь на 30 декабря, на памятнике оставили банку из-под краски, на ней есть надпись «Освободители? Нет, никогда!», передает ТАСС.

Также на банке нарисованы перечеркнутые серб и молот.

В посольстве России в сербской столице заявили, что «глубоко потрясены» осквернением памятника. «Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер. <...> Уверены, что совместными усилиями памятник будет в ближайшее время полностью восстановлен. Рассчитываем, что вандалы понесут заслуженное наказание», – говорится в заявлении.

Вечный огонь был зажжен президентом Сербии Александаром Вучичем и главой МИД России Сергеем Лавровым 15 декабря. В парке покоятся останки 1 тыс. 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии.

Ранее вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище в Литве. В октябре в литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста Также у России ухудшались отношения с Чехией из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В апреле памятник демонтировали. После этого СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.