Глава МИД Армении посетит Россию 7 декабря

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян приедет в Россию для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, политики обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В соответствие с ранее достигнутой договоренностью глава внешнеполитического ведомства Армении 7 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе переговоров в МИД России главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят международную и региональную проблематику», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Особое внимание в ходе беседы будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября по Карабаху «с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановления инфраструктуры, разблокирования транспортных коридоров в регионе», добавила дипломат.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в регион миротворческие войска.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

Акар сообщал, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.