Минюст заявил об объявленной России за рубежом «юридической войне»

За рубежом России объявили «юридическую войну», страна должна активно обороняться и даже иногда наступать, заявил глава Минюста Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Обстановка очень непростая, тяжелая. России объявлена фактически юридическая война, это надо признать. Понятно, что Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», – передает слова министра РИА «Новости».

Чуйченко заявил, что самое «большое дело» – это дело бывших акционеров ЮКОСа. Россия подала жалобу на решение апелляционного суда в Гааге, ее рассмотрение запланировано на 2021 год.

«Суть этой позиции [России] состоит в том, что арбитраж не в праве был рассматривать дело в отношении Ррссии, потому что договор по энергетической хартии, несмотря на то, что он находился в режиме временного применения, не был ратифицирован. А ратификационные последствия могут быть применены в соответствии с этим документом только на основании акта ратификации», – пояснил глава Минюста.

«Решение арбитража о взыскании с России колоссальных денег – не что иное, как поражение теории разделения властей», - заключил Чуйченко.

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов.

При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.